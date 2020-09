Intitolata Silvana Benigno associazione ricerca contro cancro

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 26 SET - Porterà il nome di Silvana Benigno l'associazione che nascerà per sosterrà la ricerca contro il cancro. La presidenza onoraria sarà affidata all'onorevole Walter Verini. Lo ha annunciato il marito di Silvana, il giornalista Fabrizio Paladino, durante l'inaugurazione della mostra di foto inedite intitolata "La via del Cavaliere", che nell'atrio del municipio di Città di Castello ripercorre la vita della "mamma-coraggio" di San Giustino scomparsa nel gennaio scorso dopo aver ricevuto l'onorificenza a cavaliere al merito della Repubblica, che campeggia tra gli scatti dell'esposizione.

Insieme alla figlia Federica, Paladino ha illustrato a Verini, agli assessori comunali Luciana Bassini, Rossella Cestini e Vincenzo Tofanelli intervenuti in rappresentanza del Comune che ha messo a disposizione lo spazio espositivo, i motivi che caratterizzano l'iniziativa, che proseguirà anche nel prossimo fine settimana dal primo al 3 ottobre.

La mostra raccoglie immagini di Silvana Benigno, nella sua vita di ragazza, di donna, di madre e soprattutto di "portatrice sana" del messaggio di lotta contro il cancro che ha contraddistinto gli ultimi suoi quattro anni di vita.

Durante l'inaugurazione la pittrice tifernate Moira Lena Tassi ha esposto il primo ritratto realizzato nel ricordo di Silvana e del suo sorriso, insieme all'opera che raffigura la figlia Federica, e ha declamato una poesia. Ad allietare i presenti sono stati i brani dedicati alla "mamma-coraggio" da grandi interpreti, quali la violinista Laureta Hodaj, il clarinettista Fabio Battistelli e il baritono Andrea Sari.

Durante i giorni di apertura della mostra proseguirà la vendita del libro "Il tuo sorriso ribelle", scritto da Fabrizio Paladino per sostenere la ricerca contro il cancro della Fondazione Ieo-Ccm di Milano. (ANSA).