Giro podistico dell'Umbria dal primo al 4 ottobre

(ANSA) - PERUGIA, 24 SET - L'emergenza sanitaria non ferma il Giro podistico dell'Umbria a tappe.

In un'insolita versione autunnale (la sua collocazione abituale è ad aprile) la 18/a edizione, presentata in Provincia, avrà luogo dal primo al 4 ottobre.

Una scelta dettata dal coraggio e dalla determinazione dei promotori e delle amministrazioni locali interessate dal percorso, come sottolineato dal presidente del Coni regionale Domenico Ignozza e dal presidente di Fidal Umbria Carlo Moscatelli.

"La maglia celebrativa di questa edizione è verde - ha spiegato l'organizzatore Sauro Mencaroni mostrando la nuova t-shirt - non solo come richiamo all'Umbria ma anche come messaggio di speranza. Non saremo certo in grado di raggiungere i numeri delle precedenti edizioni, ma già i quasi 150 iscritti ci fanno essere molto soddisfatti".

Il Giro dell'Umbria 2020 partirà da Bastardo, dove alle ore 17 scatterà la prima tappa di 11,5 chilometri; il giorno successivo alla stessa ora il teatro di gara sarà Città della Pieve per una tappa di 9,2 km; sabato 3 sempre alle 17:00 terza tappa a Magione (10,1 km). Infine domenica 4 ottobre la conclusione del Giro a Tuoro sul Trasimeno, con il via alle ore 10, per l'ultima prova di 11,4 km. Sommando i chilometri delle varie tappe si andrà a completare un'autentica maratona di 42,2 km che eleggerà come sempre il più resistente e dotato di capacità di recupero.

(ANSA).