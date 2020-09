29 nuovi positivi al Covid e 22 guariti

(ANSA) - PERUGIA, 24 SET - Ventinove nuovi positivi al Covid e 22 guariti nelle ultime 24 ore in Umbria secondo i dati della Regione aggiornati al 24 settembre.

Gli attualmente positivi salgono a 480. Fermo a 85 il numero dei morti e stabile anche il numero dei ricoverati: sono 33, tre dei quali in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 2.295 i casi di positività complessivamente registrati in Umbria e 1.730 i guariti.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.692 tamponi (194.216 in tutto). (ANSA).