Giunta Umbria approva atto per attività Registro tumori

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - E' stato approvato dalla Giunta regionale l'atto con il quale viene garantita la continuità dei lavori del Registro tumori, con cui viene dato mandato al direttore regionale Salute, Claudio Dario, di istituire un gruppo di lavoro finalizzato all'individuazione del modello organizzativo più adeguato alle attuali esigenze della regione Umbria.

Il gruppo di lavoro dovrà confrontarsi anche con le altre Regioni e presentare una proposta di rinnovamento entro un mese dall'adozione della delibera di Giunta.

"La convenzione scaduta agli inizi dell'anno non prevedeva un rinnovo automatico, come normalmente sarebbe auspicabile - ha affermato l'assessore alla Salute della Regione, Luca Coletto - nonostante ciò la direzione regionale Salute aveva previsto di implementare il Registro, riconoscendolo come indispensabile strumento per la programmazione sanitaria regionale oltre che per la ricerca. Il periodo dell'epidemia Covid non ha certamente facilitato i lavori, ma ora, con la delibera appena emanata, ci si avvia verso una fase nuova che potrà prevedere anche ulteriori sviluppi sia del modello organizzativo sia dell'utilizzo del Registro tumori, prevedendone un adeguato finanziamento". (ANSA).