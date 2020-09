Carissimi responsabile Ambiente Lega Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - Il consigliere regionale Daniele Carissimi è stato nominato responsabile del neocostituito Dipartimento ambiente della Lega in Umbria. "Rivolgo un sentito ringraziamento all'on. Vannia Gava, responsabile del Dipartimento nazionale Lega dell'Ambiente, per avermi affidato questo prestigioso incarico e all'on. Virginio Caparvi, segretario regionale, per avermi sostenuto", afferma.

Carissimi si dichiara "pronto a svolgere con serietà e impegno" il ruolo, mettendo a servizio dell'Umbria e degli umbri la sua esperienza ventennale di avvocato - è detto in una nota della Lega - esperto in tematiche ambientali già consulente giuridico del sottosegretario all'ambiente del primo governo Conte. "Le occasioni per intervenire nelle politiche ambientali sono continue - afferma Carissimi - e quindi sarà stimolante seguire le iniziative normative e politiche europee (tra tutte quelle su Green new deal) e quelle nazionali per contribuire a migliorare la condizione ambientale dell'Umbria in termini di sostenibilità e competitività delle imprese, attraverso iniziative mirate e sviluppate sul breve e sul lungo termine.

Niente e nessuno può oramai disinteressarsi dell'impatto ambientale delle politiche pubbliche, così come delle azioni delle imprese private, fino ai singoli comportamenti dei cittadini". (ANSA).