Gruppo di lavoro per Orte-Falconara, firmato accordo

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - E' stato sottoscritto ad Ancona un protocollo d'intesa per la costituzione di un gruppo di lavoro per il potenziamento e lo sviluppo della direttrice ferroviaria Orte-Falconara. Il documento è stato firmato dai presidenti delle Regioni Umbria, Donatella Tesei, e Marche, Luca Ceriscioli, dal ministro per le infrastrutture e trasporti Paola De Micheli e dall'amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Maurizio Gentile. Presente anche l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti dell'Umbria Enrico Melasecche.

Obiettivo del protocollo - spiega un comunicato della Regione Umbria - è di operare congiuntamente per individuare interventi di tipo infrastrutturale e tecnologico finalizzati al miglioramento del collegamento ferroviario tra la linea dorsale (Firenze-Orte-Roma) e la direttrice adriatica, così da realizzare un itinerario con prestazioni adeguate sia al traffico passeggeri sia per il trasporto delle merci.

"Il rapporto con le Marche - ha detto la presidente Tesei - è stato costante sin dal mio insediamento come presidente di Regione. Umbria e Marche sono due regioni contigue che devono dialogare costantemente, in particolar modo per ciò che riguarda i collegamenti infrastrutturali". (ANSA).