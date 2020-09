Conte, Eni collaborerà per Basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 15 SET - Eni è disponibile a lavorare a un progetto "per accelerare la ricostruzione" della Basilica di Norcia distrutta dal terremoto del 2016. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine della visita alla scuola superiore della città umbra. Parlando di un "sopralluogo nei prossimi giorni".

"La cattedrale - ha sottolineato Conte - è un simbolo importante per la Chiesa cattolica e la Basilica di San Benedetto. Lavoriamo per ricostruirla perché anche quello sarà un momento simbolico per aggregare ancora di più questa comunità locale così sofferente. Dobbiamo offrire le condizioni per rimanere, una prospettiva concreta - ha concluso il premier - e non fatta solo di speranza". (ANSA).