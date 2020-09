Cgil, protezione civile a ingressi scuole

(ANSA) - PERUGIA, 13 SET - "Condividiamo la scelta di BusItalia di aumentare le corse negli orari di ingresso e di uscita delle scuole, esprimiamo tuttavia la nostra preoccupazione per i 'naturali' assembramenti che si creeranno, auspicando una presenza almeno nelle vicinanze dei plessi scolastici più grandi di un servizio della protezione civile che possa gestire i flussi di studenti": a chiederlo è la Cgil di Perugia.

Il sindacato sollecita "l'istituzione di osservatori permanenti da realizzare nei Comuni, per monitorare e affrontare problematiche emergenze e criticità, che riguardino sia i servizi educativi che quelli scolastici".

Per la Cgil tra le "molte questioni ancora irrisolte", già denunciate "in maniera approfondita" dalla Flc c'è poi quella che riguarda il personale "invisibile", lavoratrici e lavoratori delle mense che operano all'interno delle scuole per garantire i pasti. "Personale di ditte in appalto - spiega il sindacato - che vede aumentato il proprio carico di lavoro e chiede risposte e certezze per lavorare in sicurezza e garantire quella degli studenti". (ANSA).