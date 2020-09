Sindaco Assisi, dal Papa il più bel dono per la città

(ANSA) - PERUGIA, 05 SET - "Il più bel dono che Papa Francesco potesse fare ad Assisi in questo momento particolarissimo della storia". Così il sindaco Stefania Proietti sull'annuncio della visita, in forma privata, del Pontefice alla città il prossimo 3 ottobre.

"Accogliamo questo annuncio straordinario - commenta il sindaco, in una nota - con commozione e gioia immensa, ancor più perché Papa Francesco ha scelto la data del Transito del Santo Patrono d'Italia per donare al mondo un nuovo cardine del suo magistero, la sua terza enciclica che si chiamerà Fratelli tutti. Qui nella città diventata grazie a San Francesco simbolo e messaggio di dialogo, di rispetto, di pace, Papa Francesco rilancerà un valore centrale del suo magistero. I fratelli invisibili che scappano da fame guerra e morte, Shimon Peres e Abu Mazen che si stringono la mano come esempio della fraternità che costruisce la pace, la Dichiarazione di Abu Dhabi sulla 'fratellanza umana' che 'nasce dalla fede in Dio che è Padre di tutti e Padre della pace'".

"Nel ricordarci incessantemente che siamo una unica famiglia umana, Papa Francesco con questa sua visita - prosegue il sindaco - ci dà speranza di rinascita anche come Città: la pandemia ci mette alla prova ogni giorno ma ora abbiamo ancor più chiaro l'obiettivo. Conformarci al messaggio che San Francesco e Papa Francesco hanno lanciato da qui, da Assisi, per cambiare il mondo". (ANSA).