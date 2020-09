Tutti negativi tamponi Perugia calcio

(ANSA) - PERUGIA, 04 SET - Sono tutti negativi i tamponi ai quali si è sottoposto attraverso la Usl tutto lo staff del Perugia calcio, parte tecnica e giocatori. A renderlo noto la stessa società biancorossa che si è mossa dopo un precedente ciclo di test, dal quale era emerso un alto numero di positivi.

La società aveva già parlato di "possibili anomalie", rendendo poi noto che "la Usl Umbria 1 ha deciso di fare a tutti i calciatori e allo staff tecnico, un ulteriore tampone". Quanto risultato dai nuovi controlli ha evidenziato "un errore di laboratorio nella prima tornata di tamponi dei giorni scorsi", ha scritto il Perugia in una nota.

Oggi sarà eseguito un secondo ciclo di test e, quantomeno per i calciatori risultati già negativi ai controlli dei giorni scorsi, inizieranno nel pomeriggio gli allenamenti all'antistadio Curi. A guidare i grifoni nella preparazione per la serie C, il nuovo allenatore Fabio Caserta. (ANSA).