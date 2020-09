Umbria, calo consumi quasi 1,5 miliardo

(ANSA) - PERUGIA, 01 SET - La crisi Covid colpisce anche l'economia dell'Umbria. Secondo la stima di Confcommercio, infatti, la regione avrebbe nel 2020 un calo dei consumi del 9,2% rispetto al 2019, con una perdita che si avvicina al miliardo e mezzo di euro (-1.366 milioni di euro).

"Non ci consola vedere che il dato della nostra regione si pone un pò sopra la media nazionale (-10,9%) e quella del Centro (-12%), o che per molte altre regioni italiane si prevede un calo dei consumi molto più pesante del nostro, che è già molto negativo", commenta il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni. "Il problema è che questo dirompente effetto Covid sui consumi, con minore o maggiore intensità - aggiunge -, è certamente frutto di una combinazione tra minore disponibilità di reddito per molti lavoratori, basti pensare all'incidenza della cassa integrazione, e la minore propensione alla spesa per molte famiglie che vivono con estrema preoccupazione, e con grande incertezza per il futuro, questi tempi così difficili".

(ANSA).