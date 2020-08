Sindaco, Festival Spoleto 'coraggioso'

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 30 AGO - "Questa è stata un'edizione coraggiosa, perché abbiamo dovuto vincere la paura e garantire la possibilità di assistere agli spettacoli del Festival in condizioni di totale sicurezza": il sindaco e presidente della fondazione Festival dei Due Mondi Umberto de Augustinis ha parlato così della 63/a edizione. "Abbiamo avuto - ha aggiunto - un ottimo ritorno di immagine, con spettacoli di grande qualità".

Il nuovo direttore artistico Monique Veaute ha annunciato che le sue "tre parole d'ordine saranno novità, rarità e originalità, un'apertura al mondo in cui l'artista sarà chiamato a interpretare in chiave contemporanea il patrimonio culturale dell'occidente". "Saremo aperti alla contaminazione, alle altre culture - ha aggiunto - e lavorerò affinché tutti i soggetti del territorio siano coinvolti attivamente nel futuro del Festival.

Tornerò a quello che è stato il know-how del Festival menottiano: la musica sarà il cuore pulsante". (ANSA).