Pd e Radicali visitano carcere Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 14 AGO - Una delegazione di esponenti del Partito democratico e dei Radicali si è recata oggi al carcere di Perugia nell'ambito delle consuete visite promosse dal movimento alle strutture detentive a ferragosto. Presenti il capogruppo regionale del Pd Tommaso Bori, il consigliere comunale Francesco Zuccherini e Ilari Valbonesi dei radicali.

"Le strutture penitenziarie in Umbria sono sotto organico e ci sono stati molti episodi critici di autolesionismo e violenza" ha sottolineato Bori al termine della visita. "Poi - ha aggiunto - c'è il tema di riattivare i lavori socialmente utili con l'esterno. Tipo le manutenzioni e il decoro con il Comune di Perugia".

Il capogruppo regionale del Pd ha infine ricordato che "sono detenute quattro persone con patologie psichiatriche gravi e in Umbria non ci sono strutture dedicate (le Rems)". "Noi ci impegneremo a richiederle" ha concluso Bori. (ANSA).