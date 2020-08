Lieve malore per procuratore Cantone

(ANSA) - PERUGIA, 13 AGO - L'ex presidente dell'Anac e attuale procuratore di Perugia Raffaele Cantone è ricoverato in ospedale a Napoli per una serie di accertamenti dopo aver accusato un lieve malore.

Cantone, secondo quanto si apprende, era in vacanza con la famiglia al Circeo quando si è sentito poco bene nella serata di martedì. Dopo una serie di controlli all'ospedale di Fondi, il magistrato è stato trasferito al Cardarelli di Napoli per ulteriori accertamenti che, allo stato, hanno escluso problemi ischemici. Chi ha avuto modo di parlare con lui sottolinea che Cantone sta bene e già in giornata, al termine dei controlli medici, dovrebbe essere dimesso dall'ospedale. (ANSA).