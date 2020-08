Avv. Biscotti, acquisire verbali Cdm-Cts

(ANSA) - PERUGIA, 13 AGO - L'acquisizione "di tutti i verbali del Consiglio dei ministri a partire dal primo gennaio 2020 ad oggi relativi alla materia del Covid 19" è stata chiesta al Tribunale per i reati ministeriali di Roma dall'avvocato Valter Biscotti, del Foro di Perugia. Il legale sollecita anche che vengano acquisiti "tutti i verbali del Comitato tecnico scientifico" ritenendo che "i cinque già divulgati" siano "solo una minima parte".

"E' necessario valutare e comparare le valutazioni del Cts con quelle del Consiglio dei ministri per far emergere le condotte penalmente rilevanti del presidente e dei suoi ministri" ha sostenuto l'avvocato Biscotti.

L'iniziativa è stata adottata - emerge dalla richiesta al Tribunale - in relazione al procedimento a carico del premier Conte e dei ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerrini, Lamorgese e Speranza. "Preso atto" della richiesta di archiviazione della procura di Roma, l'avvocato Biscotti rileva che è nel potere del Collegio "svolgere ulteriori attività d'indagine". Di qui quindi la richiesta di acquisire i verbali.

