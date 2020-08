Sei nuovi casi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 AGO - Sono sei i nuovi casi di Covid rilevati in Umbria (cinque su Terni e uno su Perugia) nell'ultimo giorno, 1.517 totali, mentre rimangono invariati a nove i ricoverati in ospedale, nessuno in intensiva. Il quadro è delineato dai dati aggiornati sul sito della Regione.

Registrato un nuovo guarito, 1.375, e così gli attualmente positivi salgono da 57 a 62. Stabili i morti, 80 dall'inizio della pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 944 nuovi tamponi, 130.245 in totale. (ANSA).