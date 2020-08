Presidente, a rischio Camcom Terni

(ANSA) - TERNI, 11 AGO - Il nuovo 'decreto agosto' prevede "l'accelerazione del processo di accorpamento" delle Camere di commercio, con il "fondato rischio" di trovarsi in autunno senza quella di Terni e con "il possibile commissariamento di un'istituzione in piena attività di supporto alle imprese e con un bilancio in perfetto ordine". L'allarme viene lanciato dalla stessa Camera di commercio di Terni.

Di "scelta assurda e scellerata" parla il presidente dell'ente camerale di Terni, Giuseppe Flamini, che si dice "fortemente preoccupato per gli effetti che il nuovo decreto potrebbe produrre". "Gli effetti della pandemia del Covid-19 non sono affatto superati" sottolinea. Secondo Flamini "le conseguenze peggiori per il sistema economico locale si verificheranno non appena le misure pubbliche di aiuto dovranno necessariamente cessare o quantomeno attenuarsi". (ANSA).