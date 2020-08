Online mostra Libro antico Città Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 10 AGO - La 20/a edizione della mostra mercato nazionale del Libro antico e della stampa antica di Città di Castello sarà quest'anno il primo evento online tra gli appuntamenti di antiquariato librario.

Grazie a un catalogo di vendita collettivo con 400 opere rare dei 40 espositori abituali della rassegna che sarà consultabile sul portale web della manifestazione e sui più importanti siti di settore.

Gli assessori comunali al Commercio e turismo, Riccardo Carletti, e alla Cultura, Vincenzo Tofanelli, hanno espresso "la soddisfazione dell'amministrazione per la continuità che gli organizzatori sono riusciti a dare all'evento, anche in un'annata travagliata come quella vissuta finora a causa dell'emergenza da Covid-19".

Nella giornata del 5 settembre saranno organizzati due eventi collaterali a Palazzo Vitelli a Sant'Egidio dopo l'inaugurazione ufficiale. (ANSA).