Bianconi propone festival Fioritura

(ANSA) - PERUGIA, 10 AGO - "È necessario tutelare, valorizzare e promuovere la fioritura di Castelluccio di Norcia come evento di interesse internazionale, identitario dei valori della Regione Umbria": lo chiede il consigliere regionale Vincenzo Bianconi (gruppo misto) che annuncia la presentazione di una mozione per la "creazione del primo Festival della fioritura di Castelluccio di Norcia e dei Monti Sibillini".

"Che la fioritura di Castelluccio sia uno degli eventi naturalistici più attrattivi d'Italia e più caratterizzanti dell'identità dell'Umbria - spiega Bianconi - è un dato chiaro e incontestabile. Il numero di visitatori e la visibilità mediatica registrata anche quest'anno, trend ormai in continua crescita da circa un ventennio, ne sono una prova. Una Regione che punta sul verde, sulla natura, sulla cultura e la qualità della vita non può ignorare un evento di portata internazionale come questo e ha il dovere di investire in termini di risorse ed iniziative specificatamente dedicate". (ANSA).