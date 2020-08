A Norcia banchi 'segnati' per distanze

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 09 AGO - Due nuove scuole e distanziamento tra alunni garantito con la tecnica della vernice sotto le gambe dei banchi, per 'segnare' i posti: "il nuovo anno scolastico a Norcia inizierà in totale sicurezza" assicura la dirigente scolastica, Rosella Tonti. Lo fa mentre accompagna l'ANSA nelle varie aule mostrando la disposizione dei banchi, gli ingressi e le uscite dai plessi.

Le scuole nuove, che saranno consegnate nella prima settimana di settembre, sono quelle che ospiteranno gli studenti delle superiori e i bimbi della materna. "I piccolini - sottolinea Tonti - entreranno in una struttura definitiva che è bellissima e funzionale, mentre i grandi saranno accolti in un complesso temporaneo realizzato in questo post emergenza sisma, ma che non ha nulla da invidiare ad altre scuole".

"Anche se le nostre sono tutte temporanee, fatta eccezione appunto per la materna - precisa Tonti - sono scuole concepite con spazi adeguati che ci permettono di rispettare le norme anti Covid e se non ci sarà una ricaduta verso il virus, a Norcia potremmo affrontare la riapertura con una stabilità e con dei locali che da quattro anni a questa parte non abbiamo mai più avuto". (ANSA).