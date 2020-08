Altri 10 positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - Dopo i sei di venerdì, altri dieci casi di coronavirus sono stati accertati in Umbria nell'ultimo giorno, portando a 1.498 il totale. Emerge dai dati ufficiali della Regione aggiornati all'8 agosto. C'è anche un nuovo guarito (1.371 in totale). Salgono così 47 gli attualmente positivi. Stabili i dati dei ricoverati, otto, nessuno in terapia intensiva, e delle vittime, 80. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 834 tamponi, 127.488 in tutto.

Fra i 10 nuovi positivi - secondo quanto si è appreso - sono compresi otto frati francescani di Assisi, tutti novizi, presenti nella struttura del adiacente alla Basilica di San Francesco, e un uomo di Orvieto, rientrato nei giorni scorsi dall'Albania dove si era recato per motivi di lavoro. (ANSA).