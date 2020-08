Collegio garanzia respinge ricorso Trapani

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Vito Branca, ha respinto il ricorso del Trapani contro la Figc che aveva 'aggravato' la sanzione da uno a due punti di penalizzazione per la società siciliana, a causa del mancato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio entro il 16 marzo scorso.

Questa sentenza conferma quindi la retrocessione del Trapani in Serie C, mentre Perugia e Pescara giocheranno i playout. Con un punto restituito, il Trapani sarebbe andato ai playout incontrando il Perugia. Se i punti restituiti fossero stati due, la squadra di Castori si sarebbe salvata senza dover disputare gli spareggi, ma condannando il Pescara alla C e il Cosenza ai playout con il Perugia. (ANSA).