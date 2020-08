Coletto, stiamo uscendo fase acuta Covid

(ANSA) - PERUGIA, 06 AGO - "Stiamo uscendo dalla fase acuta, ma non bisogna abbassare la guardia perché abbiamo piccoli cluster in Umbria, dove siamo intervenuti in maniera rapida. E su una eventuale seconda ondata se eravamo pronti prima lo saremo a maggior ragione adesso": lo ha affermato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto. Secondo il quale quindi serve un "monitoraggio attento" e occorre "rafforzare l'offerta sanitaria".

Tutti obiettivi del nuovo Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della Regione, presentato a Perugia in una conferenza stampa nel Salone d'Onore di Palazzo Donini. Un Piano - è stato detto - "utile a monitorare ora, soprattutto per la gestione dei casi di cronicità e di fragilità indotta da Covid-19, ma che in futuro sarà di supporto al sistema sanitario regionale". (ANSA).