Decimo International Festival Luci dalla Rilbalta

(ANSA) - TERNI, 05 AGO - I 250 anni dalla nascita di Beethoven, i 100 dalla nascita di Bruch e i 250 dal transito di Mozart sul territorio: saranno tre le ricorrenze importanti che saranno festeggiate in occasione della decima edizione dell'International Festival Luci dalla Rilbalta, in programma tra Narni e Terni dal 14 al 27 agosto. Ad organizzarlo l'Associazione Mozart Italia Terni in collaborazione con il Comune di Narni e con il contributo della Fondazione Carit. Il festival, nato nel 2010 grazie ad Anais Lee e Renato Chiesa, presenta 30 eventi di notevole livello artistico, in nove diverse location, ed oltre 100 artisti. Ci saranno concerti pomeridiani e serali, esibizioni teatrali, seminari, balli, improvvisazioni in piazza, cinema all'aperto e degustazioni.

"È tanta l'emozione per aver raggiunto questo traguardo e per aver tenuto fede all'impegno di portare avanti questo prestigioso progetto, che negli anni ha portato sul territorio i migliori musicisti della scena internazionale" dice la presidentessa e direttrice artistica del festival Lee. Che ricorda i numeri registrati dalla rassegna nel corso degli anni: oltre 450 eventi, 3 mila artisti coinvolti provenienti da 26 paesi in 5 continenti.

Tra gli eventi in programma, il concerto inaugurale del 14 agosto si svolgerà presso San Domenico-Auditorium Bortolotti di Narni e vedrà protagonista il musicista Natalino Ricciardo, primo corno dell'orchestra del Teatro Regio di Torino. Nella stessa location il 19 agosto ci sarà il Gran Galà Beethoven in cui celebreremo i 250 anni dalla nascita del compositore. Sul palco le prime parti dell'orchestra di Santa Cecilia, del Teatro Regio di Torino, della Sinfonieorchester di Basilea ed altri solisti di grande spessore, ed eseguiranno il Settimino di Beethoven. Tra gli eventi in programma a Terni, il 16 agosto all'orario del tramonto nel pianoro di Sant'Erasmo di Cesi, a 1.120 metri di altezza, una performance di improvvisazione musicale e di danza, completamente immersa nella natura. (ANSA).