Mancini direttore museo ceramica Deruta

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - E' Francesco Mancini il direttore del Museo regionale della ceramica di Deruta. Oggi l'ufficializzazione a Palazzo Donnini alla presenza del sindaco di Deruta Michele Toniaccini e della presidente della Regione, Donatella Tesei.

"Per il museo questa scelta - ha affermato Toniaccini - rappresenta un cambio di passo importante. Mancini è un professionista di grande esperienza e competenza che potrà farlo crescere a livello Nazionale e internazionale. Siamo consapevoli che l'avviso è stato motivo di polemiche ma questa scelta per il Comune è stata obbligata in quanto le nostre casse non permettevano di avere una figura così importante. La carica che andrà a ricoprire Mancini permetterà al museo di attrarre risorse attraverso la partecipazione a bandi di vario tipo".

"L'Umbria - ha quindi detto Tesei - in questo periodo è una meta che sta attirando molto turismo, grazie alla campagna di promozione messa in piedi dalla Regione ma anche grazie alle sue bellezze fatte di natura e borghi bellissimi. La crescita del museo di Deruta rappresenta la crescita di tutta la regione perché i turisti conoscono il livello museale che possiede".

"Sono onorato di aver ricevuto questo incarico - ha detto Mancini - il livello del Museo Regionale della Ceramica è già molto alto per non parlare di quello della Pinacoteca che vanta al suo interno pezzi di assoluto pregio artistico". (ANSA).