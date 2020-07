Disabili: Alfa 156 della Gdf in vendita per aiutare Lucrezia

(ANSA) - ATTIGLIANO (TERNI), 27 LUG - Un'Alfa 156 civetta della guardia di finanza in vendita per aiutare Lucrezia, una giovane studentessa disabile di Attigliano che non dispone di un mezzo idoneo per raggiungere l'istituto professionale di Amelia dove sarà iscritta da settembre. Ad organizzare la gara di solidarietà è il Club lampeggiante blu, associazione culturale dedita al recupero, restauro e salvaguardia del patrimonio storico delle auto delle forze dell'ordine. "Abbiamo a disposizione i volontari che possono accompagnare la giovane a scuola ma non il mezzo, che deve essere idoneo alla sedia a rotelle e al trasporto in sicurezza" spiega Luigi Altavilla, presidente dell'associazione. "Tutti i soci del Club - aggiunge, annunciando una raccolta fondi su Facebook - si sono mobilitati, ma la spesa è considerevole. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per permettere alla nostra piccola amica di superare questa difficoltà". Nato 12 anni fa a Roma su iniziativa dello stesso Altavilla, con un passato nell'intelligence governativa, il Club da un paio d'anni ha sede ad Amelia. Proprio qui i volontari sono reduci dall'impegno che, durante la pandemia, li ha visti al'opera per distribuire beni di prima necessità alla popolazione, con circa 600 interventi gratuiti per consegnare pasti e medicinali. Sempre ad Amelia nascerà a breve nascerà il museo di auto d'epoca delle forze di polizia, grazie al vasto parco auto a disposizione dell'associazione, composto oltre che da 70 mezzi, anche da accessori ed uniformi raccolti negli anni.

(ANSA).