Concorso internazionale poesia e fotografia "Mara Del Duca"

Si è conclusa la prima edizione del Concorso internazionale di poesia e fotografia "Mara Del Duca" organizzato dal Comitato "Madonnuccia Insieme" e dall'Associazione "Ecomuseo Del Tevere".

L'iniziativa è nata per raccogliere fondi da destinare al recupero dell'Oratorio della Madonnuccia di San Martino in Campo (Perugia) e, nel contempo, onorare la memoria di Mara Del Duca, anima del Comitato.

Numerosi i concorrenti iscritti a tutte e tre le sezioni del Concorso, provenienti da sedici regioni italiane.

Il primo premio della sezione Poesia in lingua italiana se lo è aggiudicato Vittorio Di Ruocco, di Salerno, con il testo "Come un vetusto tronco senza rami". Nella sezione riservata alla poesia dialettale il primo premio è stato assegnato a Stefano Baldinu, di Bologna, per il componimento "Su mare de sa tranquillitade" che ha meritato anche il Premio speciale del presidente della giuria.

Con il testo "Lacerti di Memoria" ha conseguito il Premio speciale per l'originalità tematica Adriana Tasin, di Trento, che ha ottenuto anche una segnalazione nella sezione riservata alla Poesia dialettale con il testo "L'ultim dì".

Ad aggiudicarsi il primo premio per la sezione Fotografia è stata Fedrica Zucchini, di Foligno (PG), con l'opera "Finestra con vista".

Il Premio speciale della Giuria in questa sezione è stato assegnato a Luca Prato, di Chiavari, per l'opera "Rossa".

A causa dell'emergenza sanitaria in atto nel Paese, non si è potuta svolgere una cerimonia di premiazione tradizionale, sostituita da un video diffuso on line attraverso i siti del Concorso (https://concorsomaradelduca.it/il-video-del-concorso-e-delle-premiazioni/), dell'Ecomuseo del Tevere (www.ecomuseodeltevere.it) e sulla pagina Facebook Concorso Mara Del Duca.