Viabilità: avanzano lavori pavimentazione raccordo a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - Avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane) sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, a Perugia.

Dopo il completamento della carreggiata in direzione Ponte San Giovanni tra San Faustino e Ponte San Giovanni, a partire da domenica 19 luglio saranno eseguiti interventi di risanamento sulla carreggiata in di;rezione Bettolle per circa 4 chilometri, tra il viadotto Volumni e lo svincolo di Prepo. Il traffico verrà deviato sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di marcia. L'ultimazione è prevista a settembre.

L'avvio dei cantieri, inizialmente previsto per metà giugno, è stato anticipato di circa un mese in accordo con gli enti locali in considerazione del calo del traffico dovuto alla chiusura delle scuole per l'emergenza Covid.

Gli interventi - spiega l'Anas - consistono nella rimozione totale della vecchia pavimentazione e nella realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante, per un investimento complessivo di 12 milioni di euro. (ANSA).