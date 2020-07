Nessun nuovo caso Covid ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - Nessun nuovo caso di positività al Covid registrato in Umbria nell'ultimo giorno dopo i due di ieri. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione.

Rimangono 1.357 i soggetti guariti, 80 i morti, 15 gli attualmente positivi e cinque i ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 847 tamponi, 109.277 complessivamente. (ANSA).