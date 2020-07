Da ottobre a Norcia una comunità di suore

(ANSA) - PERUGIA, 11 LUG - "Dal prossimo 4 ottobre quattro suore, di quattro diversi Istituti Francescani, vivranno a Norcia per stare con la gente, per condividere la vita delle persone di questa vallata, offrendo gesti e parole di consolazione e conforto": lo ha annunciato l'arcivescovo Renato Boccardo, che ha celebrato la messa nel Centro di comunità della Madonna delle Grazie, l'11 luglio, data in cui si celebra Benedetto quale patrono d'Europa.

Il presule ha fra l'altro ricordato le campane riemerse dalle macerie della Basilica di S. Benedetto: "Per ritrovare le campane - ha detto - si è dovuto scavare, in quanto dalla superfice non si vedevano. Poi proprio ieri è emerso con maggiore chiarezza rispetto al 2017 un affresco medievale.

Questo ci dice che le cose belle sono nascoste e che per trovarle bisogna faticare. L'insegnamento è: l'apparenza non basta, non ci dobbiamo stancare di scavare, di andare dentro agli avvenimenti della vita perché è lì che le cose belle sono nascoste. E ciò vale anche per noi. S. Benedetto ci dice: 'Non perdete la speranza'". (ANSA).