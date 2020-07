Piante marijuana su terrazzo, denunciato

(ANSA) - TERNI, 06 LUG - Un ternano di 25 anni è stato denunciato dalla squadra mobile di Terni per coltivazione di stupefacenti dopo che gli agenti della sezione antidroga hanno notato delle piante di marijuana sul terrazzo della sua abitazione, in zona San Giovanni. Hanno quindi aspettato che l'uomo rientrasse in casa e l'hanno fermato.

Sul terrazzo - la questura - è stata trovata una piccola serra con all'interno, oltre alle piante di marijuana, anche tutto il materiale per la produzione e la lavorazione, tra cui, sistemi di umidificazione, nuovi semi pronti da piantare, termometri, aspiratori, fertilizzanti. Sequestrato anche un bilancino di precisione e vari barattoli contenenti foglie di marijuana essiccate. Gli agenti hanno trovato anche due scatole, ancora sigillate, contenenti kit completi per la coltivazione e produzione di funghi allucinogeni, con relativi libretti di istruzioni. (ANSA).