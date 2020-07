Cottarelli, sì a uso Mes da parte Italia

(ANSA) - PERUGIA, 02 LUG - Carlo Cottarelli è favorevole all'utilizzo del Mes da parte dell'Italia. Per le "opportune" condizioni e la "mancanza di condizionalità" ha sostenuto intervenendo a un incontro organizzato dall'Università per Stranieri di Perugia in occasione della presentazione del nuovo corso di laurea in Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale. Accompagnata da tre dibattiti di con protagonismi culturali del Paese.

Cottarelli, ha dialogato con Filippo Sbrana, docente di Economia politica presso l'Ateneo.

Parlando della crescita del debito pubblico Cottarelli - si legge in un comunicato dell'Università per Stranieri - ha poi rassicurato riguardo alla sua sostenibilità. Sia per l'alta quota di debito detenuta dalla Bce - che secondo l'economista - ne garantisce la stabilità e nei fatti non ha costi per lo Stato, sia per il basso livello di inflazione, che favorirà il mantenimento delle politiche espansive attuate dalla stessa Banca centrale europea. (ANSA).