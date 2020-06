(ANSA) - ORVIETO, 30 GIU - Orvieto sceglie la musica di Giovanni Allevi per ripartire: sabato 25 luglio alle 21, sul sagrato del Duomo, andrà in scena un incontro speciale tra 'Parole e musica' tra il maestro e l'attore, conduttore e regista Pino Strabioli. "Un risveglio delle coscienze. Una nuova primavera per l'umanità ci attende. Un mondo meno competitivo e più solidale": questi i temi cari ad Allevi, filosofo, compositore, pianista e direttore d'orchestra, nell'affrontare le domande che i recenti avvenimenti pongono con urgenza. "Con questo concerto-evento nella meravigliosa cornice di piazza Duomo - spiega il sindaco di Orvieto Roberta Tardani - vogliamo idealmente celebrare la ripartenza della città dopo il lockdown.

Le parole del maestro Allevi sintetizzano perfettamente quello che noi tutti abbiamo vissuto nella fase più buia dell'emergenza sanitaria, abbiamo dato il meglio di noi nel momento in cui le nostre vite sono state stravolte e abbiamo improvvisamente perso cose che avevamo sempre dato per scontate. Uno spirito che non dovremmo perdere mai". (ANSA).