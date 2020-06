Stranieri dedica corso a sostenibilità

(ANSA) - PERUGIA, 26 GIU - È dedicato all'approfondimento del tema della sostenibilità nelle dimensioni economica, ambientale e sociale il nuovo corso di laurea triennale dell'Università per Stranieri di Perugia su 'Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale', presentato oggi dalla rettrice, Giuliana Grego Bolli, e dai professori Valerio De Cesaris, presidente, e Mario Giro, docente di relazioni internazionali e geopolitica. A inaugurarla saranno tre incontri in diretta streaming, il primo luglio, con l'economista e editorialista Stefano Cottarelli, il 3 luglio con l'ex presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta e il 6 luglio con l'architetto Stefano Boeri.

"Le Università hanno il dovere di ripartire - ha ribadito Grego Bolli -, c'è voglia di tornare alla normalità e credo che ci sia da parte degli studenti la voglia di ri-godere pienamente dell'esperienza universitaria che non è solo formazione e lezione ma anche vivere insieme ad altri colleghi che vengono da ogni parte del mondo". (ANSA).