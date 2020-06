Si preparano fondamenta monastero Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 22 GIU - Sono stati realizzati gli scavi per le prime fondamenta del nuovo monastero benedettino a Norcia che i monaci stanno costruendo in San Benedetto in Monte, alle porte della città terremotata. A darne notizie è nursia.org, il sito ufficiale della comunità guidata dal priore padre Benedetto Nivakoff.

I lavori erano stati avviati circa un anno fa e stanno procedendo anche con il recupero dell'antica chiesa già presente sulla collina che domina Norcia. Il nuovo monastero si svilupperà su circa 2 mila metri quadrati e dovrebbe essere completato nel 2022.

I monaci avevano scelto di trasferirsi in San Benedetto in Monte dopo il terremoto del 2016. Ancora non è chiaro se torneranno in città una volta ricostruita la Basilica e l'antico monastero. (ANSA).