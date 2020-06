Riprese sottoscrizioni Carta Tutto Treno Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - È ripresa la possibilità di sottoscrivere la Carta Tutto Treno Umbria usufruendo dei nuovi prezzi stabiliti dalla Regione e che sono scontati, mediamente, di circa 100 euro l'anno per tutte e tre le fasce Isee previste.

L'annuncio è stato dato dall'assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche. "Dopo varie peripezie - ha affermato - il nuovo corso intrapreso dalla Regione sul fronte dei trasporti sta dando frutti concreti" per i pendlari; "da ieri è ripresa la possibilità di sottoscrivere la Carta ad un prezzo scontato, in modo da consentire una migliore qualità della vita a tutti coloro che possiedono un abbonamento ferroviario. Chi è costretto a raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro fuori regione e tornare a casa la sera, con un evidente sacrificio - ha sottolineato Melasecche - potrà usufruire, oltre ai treni regionali, anche dei Freccia bianca e degli Intercity". (ANSA).