Per stampa estera Umbria "bella-sicura"

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - L'Umbria viene sempre più percepita come "bella e sicura": alcuni dei maggiori giornali esteri, soprattutto britannici, hanno pubblicato in questo ultimo periodo diversi articoli per consigliare la regione come destinazione delle vacanze post-covid, concentrandosi sul percorso 'La via di Francesco'.

Questa volta a suggerire, spiegandone i motivi, le vacanze in Umbria è il The Daily Mail. In precedenza anche The Thelegraph (con articolo su alcune attrazioni dell'Umbria intitolato "Perché la vostra prima vacanza dopo l'isolamento dovrebbe essere in Umbria") e The Guardian, con quest'ultimo che ha anche inserito 'La Via di Francesco' in un quiz sui cammini famosi insieme al più blasonato Cammino di Santiago.

L'ultimo articolo in ordine di tempo, è quello del quotidiano britannico The Daily Mail, uno dei giornali più letti nel Regno Unito con una tiratura di 1,1 milioni di copie. Che esorta ad intraprendere 'La Via di Francesco', elogiandone la bellezza dei paesaggi e dei panorami, la calorosa accoglienza e i deliziosi piatti serviti negli agriturismi incontrati lungo il percorso.elazioni". (ANSA).