Approvata mozione FdI per fondo Re Start

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità dei presenti (12 voti favorevoli della maggioranza più quello di Andrea Fora, Patto civico) la mozione presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia Marco Squarta (presidente dell'Organismo) e Eleonora Pace, che impegna la Giunta a "integrare il fondo prestiti 'Re Start' con ulteriori risorse per soddisfare il maggior numero possibile di richieste pervenute".

"Proviamo tutti insieme - ha detto Squarta - a fare di più anche per i lavoratori autonomi e le partite Iva, integrando il fondo 'Re Start' e offrendo in questo modo un sostegno attivo alle imprese del nostro territorio duramente colpite dall'emergenza Covid-19. Il fondo 'Re Start' è una delle misure di contrasto alla crisi economica attivata dalla Regione per sostenere le imprese attraverso il sostegno della liquidità e del capitale circolante, una misura molto importante che testimonia il buon lavoro che la Giunta Tesei e l'assessore Michele Fioroni stanno portando avanti". (ANSA).