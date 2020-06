Lieve malore presidente Tesei durante celebrazioni a Preci

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - Malore per la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel corso delle celebrazioni per la festa della Madonna della Pietà a Preci. Durante l'intervento del commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, la governatrice è caduta a terra, forse a causa di un calo di pressione. Immediatamente soccorsa dai presenti, Tesei è apparsa subito vigile rispondendo alle domande che le sono state rivolte. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 proveniente da Norcia che ha prestato le prime cure alla governatrice, per poi trasferirla all'ospedale di Spoleto. Tesei ha lasciato il borgo in barella, ma col viso sorridente e salutando la gente presente alla celebrazione.

"Donatella Tesei sta bene, le sue condizioni non destano preoccupazione": così la senatrice della Lega Valeria Alessandrini, presente a Preci nel momento in cui la governatrice dell'Umbria ha accusato un leggero malore. "La presidente mi ha chiesto di rassicurare tutti sulle sue condizioni - ha aggiunto Alessandrini - si è trattato solo di uno sbalzo di pressione dovuto probabilmente al caldo".

Nel pomeriggio la presidente è stata dimessa dall'ospedale d Spoleto per fare ritorno nella propria abitazione. A darne notizia all'ANSA è stata l'assessore regonale Paola Agabiti che è rimasta accanto alla gvernatrice. "La presidente sta bene, si è trattato soltanto di un probabile abbassamento di pressione causato dal caldo", ha spiegato Agabiti.

"La presidente è stat dimessain ottime condizioni di salute generale, con l'indicazione dei sanitari a qualche giorno di riposo": è quanto riporta il bollettimo dell'ospedale. Secondo i medici, la presidente ha accusato un malore con un temporaneo abbassamento della pressione arteriosa.