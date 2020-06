Martedì si riunisce l'Assemblea legislativa

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - Il presidente Marco Squarta ha convocato l'Assemblea legislativa dell'Umbria per martedì 9 giugno alle ore 10.

I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming su youtube e sul sito istituzionale Alumbria.it.

All'ordine del giorno: Question time (interrogazioni a risposta immediata), atti amministrativi, mozioni.

L'atto solo esame è la "Nota di aggiornamento della relazione sullo stato di attuazione del Programma di Governo e sull'Amministrazione regionale, anno 2019".

Fra gli atti amministrativi, "Por Umbria Fse 2014-2020, proposta di rimodulazione per il contrasto all'emergenza Covid-19 ed altre misure correlate" e l' "Impegno della Giunta ad integrare il fondo prestiti 'Re start' attraverso ulteriori risorse, al fine di soddisfare il maggior numero possibile di richieste pervenute, e dare un attivo sostegno alle imprese duramente colpite dall'emergenza Covid-19". Atto di iniziativa del consigliere Marco Squarta (Fdi). (ANSA).