Dalla Regione 1 mln ai Comuni per la manutenzione delle strade

(ANSA) - PERUGIA, 04 GIU - La Regione dell'Umbria ha assegnato i contributi ai Comuni - per un totale di un milione di euro - finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze, volti ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla viabilità, Enrico Melasecche, che ha anche diffuso l'elenco dei 22 Comuni umbri beneficiari del contributo a seguito del Bando emanato dalla Regione, del tipo di intervento e l'importo del finanziamento. "Si tratta - ha affermato lassessore - di importi relativi a piccoli interventi, ma che sono di grande utilità per permettere una buona manutenzione delle strade individuate e dunque per garantire migliori servizi ai cittadini". Al capoluogo umbro, fra gli altri, vanno 50 mila euro per il risanamento di via dell'Ingegneria. Altri 50 mila a Terni per la manutenzione straordinaria di via Breda e l'adeguamento funzionale del ponte pedonale sul torente Serra. (ANSA).