Parto cesareo per una vacca in mezzo al Pian Grande

(ANSA) - PERUGIA, 02 GIU - Parto cesareo in mezzo al Pian Grande di Castelluccio di Norcia su una vacca marchigiana. Un intervento durato più di tre ore quello realizzato Claudio Felici, giovane veterinario di Norcia. La "sala operatoria" è stata praticamente a cielo aperto, "poi ha iniziato a piovere e siamo stati costretti a improvvisare una copertura. Ma quel che più conta è che è andato tutto per il meglio, sia la vacca che il vitello stanno bene", ha raccontato all'ANSA Michele Coccia, titolare, assieme alla sua famiglia, dell'azienda "Il sentiero del lupo" di Castelluccio. "Si ricorre al cesareo - ha spiegato invece il veterinario - quando ci sono delle complicazioni nel parto che mettono a rischio anche la vita della vacca". "Si cerca di eseguire l'intervento - ha aggiunto - con l'animale che resta in piedi per evitare che la ferita venga esposta a terra e polvere". Dall'intervento sono trascorsi già alcuni giorni e la vacca neo-mamma ha già ripreso a pascolare. (ANSA).