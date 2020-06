Calci e pugni ai poliziotti dopo lite fra due ragazze

(ANSA) - PERUGIA, 02 GIU - Pugni, calci e sputi ai poliziotti che tentavano di calmarla dopo una lite con un'altra giovane, nella notte a Perugia, in piazza IV Novembre: per questo motivo una italiana di 21 anni, più volte indagata in passato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, è sata arrestata dalla polizia.

Uno degli agenti aggrediti - riferisce la questura - è dovuto anche ricorrerere alle cure dei medici del pronto soccorso.

I poliziotti erano intervenuti, per una violenta lite, per futili motivi, fra la ragazza, visibilmente ubriaca, e un'altra giovane di alcuni anni più grande di lei. Hanno cercato di separarle, ma mentre la più grande si è subito calmata, la 21enne ha iniziato ad inveire contro i poliziotti e a colpirli.

E' stata arrestata per resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale. E' stata inoltre denunciata a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionata amministrativamente per ubriachezza molesta e per non aver fatto uso della mascherina di protezione. (ANSA).