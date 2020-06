Umbria, cinque giorni senza nuovi casi

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - Arrivano a cinque i giorni consecutivi nei quali in Umbria non sono stati rilevati nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, 1.431 casi dall'inizio della pandemia. Stabile anche il dato dei deceduti, a 76.

Secondo i dati della Regione gli attualmente positivi sono 45 (invariato).

Stabili anche i guariti, 1310, e i clinicamente guariti, 14.

Attualmente sono ricoverati in 17 (invariato), due (+ 1) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento contumaciale sono 28 (invariato).

Nel complesso sono stati eseguiti 70.577 (+ 571) tamponi.

(ANSA).