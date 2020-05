Progetto 'Narni aperta' per rilancio città

(ANSA) - NARNI (TERNI), 26 MAG - Liberalizzazione degli orari e nuovi spazi per tavoli all'aperto: poggia su questi due principi il progetto 'Narni aperta', promosso dal Comune per sperimentare un nuovo modello di rilancio cittadino dopo il lockdown. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco De Rebotti.

Il progetto, spiega,; "è finalizzato ad accrescere l'attrattività della città aumentando e riqualificando l'offerta commerciale, artigianale, ricettiva". "Un progetto - aggiunge De Rebotti - basato sulla condivisione dell'obiettivo da parte di tutti gli attori che, con la propria azione, aumentino la gradevolezza dei luoghi e dello stare".

L'iniziativa riguarda le attività commerciali e artigianali del centro storico, in particolare una vasta area che parte dalla Rocca Albornoz e interessa piazza Garibaldi, piazza Cavour, via Garibaldi, piazza dei Priori e le aree lungo via Mazzini. Allo scalo interessa invece via Tuderte e le principali vie che la costeggiano, ; abbracciando l'intera rete di negozi, bar, ristoranti e attività artigianali. (ANSA).