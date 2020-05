Zero positivi a Giove, ex zona rossa

(ANSA) - GIOVE (TERNI), 24 MAG - Giove, una delle due ex zone rosse dell'Umbria per il Covid, ha raggiunto gli zero attualmente positivi secondo quanto ha annunciato il sindaco Alvaro Parca. È infatti stato revocato anche l'ultimo caso di isolamento contumaciale.

Alle 21 di ieri sera erano 50 in totale i guariti, 314 le persone che hanno concluso l'isolamento senza presentare sintomi, cinque le persone ancora in isolamento fiduciario assistito dall'Usl Umbria 2. Due le persone decedute.

Per il sindaco sono stati "due mesi molto difficili", iniziati con il primo caso di positività registrato il 27 marzo.

"È compito di tutti noi - ha scritto Parca in un post su Facebook rivolto ai cittadini - adottare i comportamenti responsabili necessari ad evitare il ritorno dei contagi".

(ANSA).