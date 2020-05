Positivo dipendente ditta fornitrice Ast

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - E' risultato positivo al Covid-19 un dipendente di una ditta fornitrice che svolge attività presso il sito di Terni dell'Ast. Lo ha comunicato la stessa azienda.

Ast spiega di aver "prontamente informato il prefetto e si è resa disponibile per consentire la completa valutazione dell'evento e garantire la più ampia collaborazione e coordinamento con l'autorità sanitaria". "Tutte le attività necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori - spiega ancora Ast - sono state messe in atto e ogni figura aziendale, dotata di un compito preciso secondo il piano di emergenza Ast in caso di contagio Covid-19, è stata avvisata".

L'azienda ha comunicato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è in costante contatto con il medico competente, il dirigente delegato dell'area coinvolta e il datore di lavoro di Ast, nonché con il titolare della ditta fornitrice, per seguire l'evoluzione della situazione. Ast, in via prudenziale, sta valutando e ponendo in essere ulteriori misure.