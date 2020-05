Torna l'innovation day della Cmc

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 22 MAG - Nonostante le difficoltà legate alla pandemia di Covid, anche quest'anno torna il Cid, innovation day della Cmc di Città di Castello. Un evento in cui l'azienda mostra il frutto del lavoro di ricerca e di sviluppo di un anno invitando i più prestigiosi players internazionali di logistica ed e-commerce.

L'appuntamento è in programma il 28 maggio in live streaming, articolato in due sessioni, per consentire la partecipazione anche a coloro che hanno un diverso fuso orario.

Quella 2020 - sottolinea l'azienda - è un'edizione particolarmente interessante in cui verranno illustrate "importanti innovazioni" per un settore in costante crescita come quello del packaging per l'e-commerce al quale l'emergenza Covid19 "ha dato un'ulteriore spinta in avanti".

Gli iscritti attualmente sono 700 provenienti da tutto il mondo e seguiranno live, in anteprima mondiale, la presentazione di tutta la gamma di macchine Cmc, tra le quali quello che l'azienda considera il suo gioiello, Genesys, che "rivoluziona completamente il concetto di packaging". (ANSA).