Dipendenti Provincia Perugia restituiscono portafoglio

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 21 MAG - Personale della Provincia di Perugia impegnato in alcuni lavori ha recuperato e restituito a un pensionato di Città di Castello un portafogli che era stato rubato all'anziano. Il quale si è commosso quando gli è stato riportato.

Il portafogli - con all'interno patente e carte d'identità - era stato gettato lungo la strada provinciale 106 della Baucca.

A trovarlo i dipendenti del servizio "Sistema informativo stradale topografico e geologico" della Provincia, nel corso di una serie di rilievi. Il geometra, Lanfranco Ghiani, del servizio progettazione viaria e polizia stradale dell'amministrazione, si è subito messo in contatto telefonico con il pensionato e ha provvedendo a restituirlo direttamente al suo domicilio. L'anziano ha ringraziato la Provincia di Perugia per averglielo recapitato.

Il presidente Luciano Bacchetta, sindaco di Città di Castello e la consigliera delegata alla Viabilità, Erika Borghesi, hanno sottolineato con soddisfazione e orgoglio questa "bella notizia" che rende merito ai dipendenti della Provincia". (ANSA).