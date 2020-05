Riprende attività chirurgica in strutture accreditate

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - E' stato raggiunto un accordo contrattuale per riprendere l'attività chirurgica durante l'emergenza Covid-19, tra l'azienda l'ospedaliera di Perugia e la Casa di cura Villa Fiorita, la Casa di cura Liotti, aderenti all'Aiop - Associazione italiana ospedalità privata -, la Casa di cura Lami e la Casa di cura Porta Sole dell'Aris - Associazione religiosa Istituti socio sanitari.

L'accordo fa riferimento alla Delibera della Regione Umbria dello scorso 16 aprile, che sancisce il coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale per affrontare l'emergenza Covid-19.

Nello specifico, riferisce una nota dell'ospedale, viene previsto che l'attività inizierà già a partire dai prossimi giorni e vedrà impegnati i professionisti dell'azienda ospedaliera di Perugia nello svolgimento di prestazioni presso le Case di cura, che accoglieranno pazienti che necessitano di interventi di chirurgia non eseguibili al momento in ospedale.

